На обочине дороги нашли тела двух мужчин

20 января около 7:30 на обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань в Харьковской области нашли тела двух мужчин.
Имеют телесные повреждения, характерные для ДТП, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"По предварительным данным, наезд совершил неизвестный водитель, который двигался по автодороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают личности погибших и злоумышленника.
В селе Ивановка Черниговской области водитель микроавтобуса Volkswagen сбил насмерть несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Мужчину впоследствии удалось найти и задержать.
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