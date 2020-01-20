На обочине дороги нашли тела двух мужчин

20 января около 7:30 на обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань в Харьковской области нашли тела двух мужчин.

Имеют телесные повреждения, характерные для ДТП, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харьковской области на обочине нашли тела мужчин, сбила машина

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"По предварительным данным, наезд совершил неизвестный водитель, который двигался по автодороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи", - говорится в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua Личности погибших и злоумышленника устанавливают

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают личности погибших и злоумышленника.

В селе Ивановка Черниговской области водитель микроавтобуса Volkswagen сбил насмерть несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Мужчину впоследствии удалось найти и задержать.