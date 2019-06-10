На Николаевщине таксисты и местные устроили драку со стрельбой

Массовая драка на Николаевщине. Фото: ТСН

В селе Котляревое Николаевской области таксисты и местные жители устроили массовую драку.

Двое парней из села вызвали такси, чтобы поехать в Николаев, сообщает ТСН.

"По дороге начали курить в салоне, на замечания водителя не обращали внимания, поэтому тот развернулся и отвез пассажиров обратно в село. Когда их вытаскивал из салона, из сельского бара вышло десятка два местных мужчин. Они избили таксиста, разбили машину. Избитый водитель вызвал подмогу и в село приехала сотня таксистов. Подтянулись еще и местные. Завязалось побоище. Один из крестьян начал стрелять из пистолета, но ни в кого не попал", - говорится в сообщении.

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Драку остановили несколько подразделений полиции вместе со спецназовцами. Полиция задержала 5-х участников, но впоследствии всех отпустили.

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