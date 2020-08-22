На Николаевщине лобовое столкновение: два человека погибли

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции. Фото: Главное управление ДСНС Украины в Николаевской области

На автодороге "Благовещенское - Николаев" столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс служба ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.

"Ночью, 22 августа, по экстренному номеру "101" поступило сообщение о лобовое столкновение автомобилей Оpel VECTRA с грузовиком DAF на 117 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" , за пределами города Южноукраинск в Арбузинском районе", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом погиб 33-летний патрульный

На место прибыли спасатели 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

"Из автомобиля OPEL двух пострадавших мужчин госпитализированы каретами скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии. Тела двух погибших мужчин используя гидравлический инструмент деблокировали спасатели. Водитель автомобиля DAF не пострадал", - резюмировали чрезвычайники.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

В Киеве, на ул. Семьи Кульженко произошла авария. Мужчина за рулем BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus, после удара перевернулся на бок влетел в отбойник.