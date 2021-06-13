На неисправном аттракционе травмировались три человека

В Вознесенске Николаевской области неисправный аттракцион травмировал трех человек.

Инцидент произошел во время празднования дня города, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua В Николаевской области на аттракционе травмы три человека

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"Во время движения карусели отключились крепления безопасности и поднялась ограда. Поэтому ушибы получили трое граждан - 28, 29 и 21 лет. Еще один 33-летний мужчина порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

В Краматорске Донецкой области люди травмировались на аттракционе. Из-за халатности оператора аттракциона, который забыл убрать металлические лестницы под аттракционом, люди травмировали ноги.