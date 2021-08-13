На нефтеперерабатывающем заводе выгорел автопарк

В Одессе на территории недействующего завода "Лукойл" загорелись автомобили.
Пожар произошел на Шкодовой горе, 1/1 12 августа около 18:35, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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"На территории недействующего завода "Лукойл" произошел пожар. Горели шесть автомобилей. Пожар ликвидировали в 19:06 на общей площади 70 квадратных метров", - рассказали спасатели.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
В Малиновском районе Одессы вспыхнул пожар на штрафплощадке. В результате огнем уничтожены 20 автомобилей, три повреждены, спасены 150. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. Огонь потушили менее чем за час.
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