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пятница, 11 сентября 2020 11:31

На мусорном полигоне возник пожар: что известно
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Пожар вспыхнул ночью
Фото: dp.dsns.gov.ua
К тушению пожара привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники
Горел полигон твердых бытовых отходов

В Кривом Роге ночью вспыхнул пожар. Вблизи одной из шахт загорелся полигон с мусором. Об этом сообщает ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.

"10-го сентября в 20:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Симбирцева Саксаганского района города Кривой Рог, горит полигон твердых бытовых отходов. По вызову сразу были направлены дежурные отделения 12, 14 и 29 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. Также, привлечена техника ООО "Екоспецтранс" (бульдозеры для развертывания крупногабаритного мусора), самосвал КРАЗ и технику КП "Кривбасгорводоканал". К тушению пожара привлечены 12 человек личного состава, 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления, техника и сотрудников ООО "Екоспецтранс" и КП "Кривбасгорводоканал" ", – говорится в сообщении.

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Спасателям удалось ликвидировать пожар. Некоторые районы города накрыл едкий запах. Сейчас спасатели с помощью бульдозеров разгребают проходы между завалами для ликвидации очагов огня.

Крупный пожар вспыхнул на территории предприятия "Розма" в Черновцах, где изготавливают резиновые изделия и полимерные трубы. Дым от пожара накрыл полгорода.

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