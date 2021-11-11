На месте ДТП с подростками в Харькове произошло новое ДТП - сбили патрульного

В четверг, 11 ноября, на просп. Науки Харькова водительница Mazda сбила патрульного полицейского.

Инспектор как раз оформлял аварию с внедорожником Toyota, сбившем двух подростков, пишет "Суспільне".

35-летняя водитель Mazda наехала на полицейского примерно в 17:00.

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"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими водительница легковушки решил уехать с места, во время чего совершил наезд на инспектора полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение" , - сообщили в отделе коммуникации облуправления полиции.

Полиция собирает материалы для открытия производства.

Авария с подростками в Харькове произошла 11 ноября на перекрестке просп. Наука и ул. Тобольской. Пострадавший 13-летний парень и девушка в больнице.

Есть подозрение, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств. Но почему год назад дело было закрыто и не дошло до суда.