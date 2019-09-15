На Марше равенства в Харькове произошел взрыв

Полицейские погнались за "Фрайкором". Фото: NewsRoom

Во время Марша равенства в центре Харькова на пересечении улиц Сумской и Гиршмана прогремел взрыв.

Инцидент произошел в тот момент, когда там проходила колонна сотрудников полиции, сообщает NewsRoom.

"Сработал или взрывпакет, или очень большая петарда", - сообщил корреспондент.

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Полицейские погнались за националистами из организации "Фрайкор". Те отступили к правлению СБУ и начали бросать в стражей порядка бутылки и бутылочки с зеленкой.

Оттеснив националистов, сотрудники полиции вернулись на Сумскую. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Харькове 15 сентября пройдет ЛГБТ-прайд. 2,5 тыс. сотрудников Национальной полиции будут охранять 1,5 тыс. участников.