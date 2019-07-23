На Львовщине ищут 16-летнюю, которая ушла из дома

Автор: kurs.if.ua Кристину Соловьяк ищут несколько суток

22 июля исчезла 16-летнюю Христина Садовьяк из села Водники Галицкого района Львовщины.

Вечером ушла из дома и не вернулась, сообщает Курс.

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Христина роста 165-170 см, среднего телосложения, волосы вишневого цвета.

Была одета в футболку черного цвета с надписью белого цвета "Valentine", спортивные штаны серого цвета и босоножки белого цвета.

Если вы информацией о местонахождении Кристины Садовьяк, звоните на "102". Или в отдел ювенальной превенции Нацполиции в Ивано-Франковской области: (0342) 79-03-23, 0953175784, 0980155424.

20 июля в Днепре исчезла 17-летняя Анастасия Шевченко. На вид пропавшей 16-17 лет.