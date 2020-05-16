На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами

Мужчина пытался тайно объехать КПВВ с 800 тысячами гривен. Фото: ГПСУ

На Луганщине возле села Геевка остановили автомобиль, водитель которого тайно перевозил 800 тысячами грн. Деньги спрятал под одежду и в сумку.

Мужчина на "ВАЗе" пытался незаметно объехать контрольно-пропускной пункт, сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

Выяснилось, что в ноябре 2019 задержаный водитель пересек линию разграничения и проследовал к постоянному месту жительства в Луганске. А 15 мая он попал на контролируемую территорию, пересекая лодкой реку Северский Донец возле населенного пункта Лобачево и направлялся в Киев, где якобы проживает его сын.

"В ходе осмотра в дорожной сумке и на теле мужчины правоохранители обнаружили 800 000 гривен", - говорится в сообщении.

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Мужчину оштрафовали на 1700 гривен.

Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров на него составили админпротокол и изъяли обнаруженную наличку. Дело направили в суд.

В лесу на Закарпатье пограничники задержали 12 иностранцев. Задержанные назвались гражданами Афганистана, ни один из них не имел при себе документов.