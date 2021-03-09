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вторник, 09 марта 2021 03:42

На комбинате в Кривом Роге произошло ДТП: есть пострадавшие

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На комбинате в Кривом Роге произошло ДТП: есть пострадавшие
В Кривом Роге ДТП - есть пострадавшие. Фото: Корреспондент

Пятеро работников пострадали в результате аварии на Северном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге, госпитализированы трое человек.

"Крупная авария на Северном горно-обогатительном комбинате. В результате столкновения вахтовки и поезда 5 работников травмированы, трое из них госпитализированы. Они находятся в городской больнице №2, деталей об их состоянии не известно", - информирует руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игорь Токовенко в Facebook.

Предварительно, ДТП произошло из-за отсутствия освещения на железнодорожном переезде и неисправности сигнализации.

Комбинат имеет длительные и системные проблемы с техническим состоянием железнодорожной инфраструктуры предприятия.

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Автомобиль Skoda Octavia слетел в реку с трассы "Сколе-Славское" близ села Тухля на Львовщине. Один пассажир погиб, двух забрала "скорая".

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