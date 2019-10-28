На кладбище повесился украинский военнослужащий

На кладбище повесился 21-летний военнослужащий. Фото: 5.ua

В Бердянск Запорожской области на кладбище повесился 21-летний военнослужащий. Инцидент произошел около полудня в субботу, 26 октября.

Информация о ЧП с участием военнослужащего одной из местных воинских частей в выходные прошла в местных социальных сетях. Сегодня ее подтвердили в пресс – центре областного управления Национальной полиции, сообщает городской сайт brd24.com.

По данному факту открыто уголовное производство. Полицейские выясняют обстоятельства и причины, подтолкнувшие молодого человека к самоубийству.

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Приговоренный к пожизненному лишению свободы убил нацгвардейца. Это произошло 25 октября около 21. 30 во время этапирования по железной дороге по маршруту "Днепр - Кривой Рог" Тв специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, что двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов".