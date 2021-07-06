На Київщині намагалися вкрасти лісу на 100 млн грн

Мошенники пытались украсть леса на 100 млн. Фото: pic.com.ua

Группа злоумышленников планировала украсть у государства и продать 50 гектаров леса. Речь идет о землях лесного фонда на территории Вышгородского района Киевской области. Их ориентировочная стоимость - более 100 млн грн.

"К сделки за взятки они привлекли должностных лиц Держгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза", сообщает пресс служба ГБР.

Следователи изъяли документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.

Действия злоумышленников квалифицированы как мошенничество и злоупотребление властью или служебным положением.

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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В Одесской области злоумышленники незаконно добывали песок. Разработку недр разоблачила Служба безопасности Украины в Беляевском районе. Преступники нанесли государству ущерб на сумму более 100 млн грн.