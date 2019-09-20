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пятница, 20 сентября 2019 08:59

На киевском мосту перевернулся кран

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На киевском мосту перевернулся кран
В Киеве перевернулся кран. Фото: web.telegram.org

В столице перевернулся автокран, который выполнял работы на реставрации Борщаговского путепровода.

Инцидент произошел на стройке на улице Семьи Сосниных, сообщили в патрульной полиции Киева.

Правоохранители также обнародовали соответствующее видео.

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Предварительно известно, что от этого несчастного случая никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства и причины падения крана.

В полночь 19 сентября в Коростышевском районе Житомирской области произошла авария с возгоранием. На автодороге Киев-Чоп грузовик Scania R420 протаранил на обочине Renault Magnum 440.

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