На киевском мосту перевернулся кран

В Киеве перевернулся кран. Фото: web.telegram.org

В столице перевернулся автокран, который выполнял работы на реставрации Борщаговского путепровода.

Инцидент произошел на стройке на улице Семьи Сосниных, сообщили в патрульной полиции Киева.

Правоохранители также обнародовали соответствующее видео.

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Предварительно известно, что от этого несчастного случая никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства и причины падения крана.

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