На трассе ДТП с грузовиками: один из них перевернулся и загорелся

На Житомирщине столкнулись 2 грузовика. Однин из них перевернулся и загорелся. Фото - Реально

В полночь 19 сентября в Коростышевском районе Житомирской области произошла авария с возгоранием.

На автодороге Киев-Чоп грузовик Scania R420 протаранил на обочине Renault Magnum 440, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"54-летний водитель Scania, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и въехал в Renault. Водитель последней включил "аварийку" и припарковал грузовик на обочине с выступлением на дорогу. Чинил поврежденное колесо, когда в него врезался другой автомобиль", - сказано в сообщении.

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В результате ДТП Scania перевернулась и загорелась. Водитель получил травмы, был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

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