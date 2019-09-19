На трассе ДТП с грузовиками: один из них перевернулся и загорелся

В полночь 19 сентября в Коростышевском районе Житомирской области произошла авария с возгоранием.
На автодороге Киев-Чоп грузовик Scania R420 протаранил на обочине Renault Magnum 440, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"54-летний водитель Scania, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и въехал в Renault. Водитель последней включил "аварийку" и припарковал грузовик на обочине с выступлением на дорогу. Чинил поврежденное колесо, когда в него врезался другой автомобиль", - сказано в сообщении.
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В результате ДТП Scania перевернулась и загорелась. Водитель получил травмы, был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.
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