На Киевском море погиб яхтсмен

На Киевском море во время парусной регаты погиб яхтсмен с Британии.
65-летний мужчина в последнее время жил в Киеве, был опытным спортсменом, сообщает ТСН.
Яхты вышли именно на водохранилище и ожидали старта гонки. Мужчина упал на борту. Пока неизвестно, поскользнулся ли он, то ли ему стало плохо. Коллеги из команды начали проводить реанимацию и сперва сумели откачать мужчину. Он начал дышать.
К спасению присоединился врач, который сопровождал соревнования. Приехала "скорая", но яхтсмен снова потерял сознание. Причину смерти устанавливает полиция.
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