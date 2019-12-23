На Киевщине "подчистили" игорные заведения

На Киевщине в сутки прикрыли 17 игорных заведений. Фото: Нацполиция

На Киевщине в сутки полицейские пресекли деятельность 17 игорных заведений.

"Лотерейный бизнес" обнаружили и ликвидировали в г. Бровары, Борисполь, Ирпень, пгт. Барышевка, с. Гостомель, с. Глеваха и других населенных пунктах, сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Правоохранители изъяли почти 400 единиц компьютерного и телекоммуникационного оборудования, которое направили на проведение соответствующих экспертиз.

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По всем фактам открыли уголовные производства. Нарушителей ожидает штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Начато досудебные расследование.

19 декабря Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. 20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.