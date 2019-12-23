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понедельник, 23 декабря 2019 04:05

На Киевщине "подчистили" игорные заведения

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На Киевщине &quot;подчистили&quot; игорные заведения
На Киевщине в сутки прикрыли 17 игорных заведений. Фото: Нацполиция

На Киевщине в сутки полицейские пресекли деятельность 17 игорных заведений.

"Лотерейный бизнес" обнаружили и ликвидировали в г. Бровары, Борисполь, Ирпень, пгт. Барышевка, с. Гостомель, с. Глеваха и других населенных пунктах, сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Правоохранители изъяли почти 400 единиц компьютерного и телекоммуникационного оборудования, которое направили на проведение соответствующих экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители остановили работу более 5300 игорных заведений

По всем фактам открыли уголовные производства. Нарушителей ожидает штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Начато досудебные расследование.

19 декабря Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

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