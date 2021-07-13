На Киевщине горела многоэтажка: есть погибшие и пострадавшие

В пожаре погибли два человека. Фото: Обозреватель

В Яготине Киевской области в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека, еще один человек госпитализирован.

"13 июля в 19:03 в городе Яготин по ул. Независимости 50, в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4-го и 5-го этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован", - сообщает ДСНС.

В 19:27 пожар был локализован, в 20:27 - ликвидировали на площади 60 м кв. К тушению были привлечены 12 сотрудников и три единицы спецтехники.

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