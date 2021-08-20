На Киевщине горел жилой дом: пожар удалось локализовать

В Броварах горел пятиэтажка. Фото: Соцсети

В городе Бровары Киевской области горела многоэтажка.

"20 августа в ГСЧС поступила информация, что в 20:05 в городе Бровары по улице Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания, площадь устанавливается", - в Фейсбуке сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вскоре пожар локализовали, которая охватила площадь двух квартир и кровли. Спасены четыре человека.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС. Дополнительно к месту пожара были направлены еще 6 единиц техники, из них 2 автолестницы.

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На Николаевщине женщина вынесла из пожара трех соседских детей. Пожар вспыхнул в одноэтажном многоквартирном доме. Женщина увидела, что горит квартира семьи с тремя малолетними детьми. Она выбила дверь и спасла девочек.