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Спецтема: Напад Росії на Україну

На Киев движутся опасные террористы - МВД

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На Киев движутся опасные террористы - МВД
Эту колонну нужно срочно уничтожить. Фото: ВСУ

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V.

Это опасные террористы. Техника двигается в сторону Киева. Есть информация, что они двигаются из Дмитриевны в Забучье.

Очевидцы сообщают, что около 100 машин техники с обозначением V на бортах прошли через Макаров и двигаются в сторону Киева.

Информацию об их местонахождении нужно немедленно сообщить военным.

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"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киева! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение" , – говорится в сообщении.

В городе Тростянец, Сумская область, русские военные занимаются мародерством. Их сняла камера слежения.

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