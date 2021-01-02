На ходу загорелся поезд Николаев-Рахов из более чем 200 пассажиров: показали фото

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Сегодня, 2 января, около 10.40 в Радивилове на Ровенщине во время движения возник пожар в электропоезде сообщением Николаев - Ивано-Франковск - Рахов.

В этот момент в поезде находились 228 пассажиров и 26 проводников. Всех их оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Загорелось внутри кузова локомотива. Спасатели с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет", - говорится в сообщении.

Обстоятельства возникновения пожара еще устанавливаются.

В Яготинском районе Киевской области вспыхнула электричка. Горело в последнем вагоне. Пожар тушили семь спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.