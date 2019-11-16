На ходу загорелась полицейская машина

В Измаиле Одесской обл. во время движения загорелся полицейский автомобиль.
Служебный автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой ехал на вызов патрульных. Те задержали злоумышленников, которые перевозили подозрительный металл, сообщает УНИАН.
"Во время движения машина с полицейскими внезапно загорелась. По счастливой случайности никто не пострадал: все, кто находился в салоне авто, успели вовремя выбраться, а также забрать с собой ценные вещи и документы", - говорится в сообщении.
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На место аварии прибыли сотрудники ДСНС. Они погасили огонь, который полностью уничтожил пассажирский автомобиль.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
7 ноября в 23:52 на улице Коновальца в Ровно занялся Lexus RX 330. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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