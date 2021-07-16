На Хмельнитчине мужчина взорвал гранату: пострадали шесть человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 621
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 297
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 477
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 468
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 603
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1557
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 522
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 585
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
4
3
3
3
5
Отрекся руки и сердца: почему девушка пошла на убийство одноклассника
Отрекся руки и сердца: почему девушка пошла на убийство одноклассника
Тело в печь: в Киеве адвокат пытался присвоить квартиру умершего
Тело в печь: в Киеве адвокат пытался присвоить квартиру умершего
Ревнивец избил бутылкой бывшую и порезал ножом знакомого
Ревнивец избил бутылкой бывшую и порезал ножом знакомого
Водителя авто раздавил поезд: показали фото
Водителя авто раздавил поезд: показали фото
Жених, на свадьбе которого стреляли, оказался чемпионом Украины
Жених, на свадьбе которого стреляли, оказался чемпионом Украины
Видео
Все видео
Женщина организовала бизнес на сексе с детьми
Женщина организовала бизнес на сексе с детьми
"Дети гор поедут домой": на свадьбе со стрельбой было несколько россиян
"Дети гор поедут домой": на свадьбе со стрельбой было несколько россиян
Стрельба в Одессе: КОРД задержал чеченцев на свадьбе
Стрельба в Одессе: КОРД задержал чеченцев на свадьбе
Чеченцы устроили стрельбу из автомата в Одессе
Чеченцы устроили стрельбу из автомата в Одессе
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 432
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1557
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 522
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 585
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 378
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
пятница, 16 июля 2021 05:47

На Хмельнитчине мужчина взорвал гранату: пострадали шесть человек

  Комментировать
На Хмельнитчине мужчина взорвал гранату: пострадали шесть человек
Мужчина подорвал гранатой шестерых человек. Фото: ТРЕК

В городе Каменец-Подольский произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты, сообщает пресс-служба.

В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Согласно предварительным данным, во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посреди дороги взорвался бензовоз: перевозил 53 тыс. л горючего

В городе Смела Черкасской области взорвался жилой дом. Один человек погиб. Спасатели ликвидировали пожар. При разборке конструкций дома из-под завалов достали тело погибшего владельца, 1966 года рождения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Хмельнитчине мужчина взорвал гранату: пострадали шесть человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 15183
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 8478
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 6822
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
4
 Просмотров: 4941
Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
20
 Просмотров: 4491
Происшествия
Под Киевом воры ворвались в дом супругов: у мужчины остановилось сердце
Под Киевом воры ворвались в дом супругов: у мужчины остановилось сердце Просмотров: 864
Отрекся руки и сердца: почему девушка пошла на убийство одноклассника
Отрекся руки и сердца: почему девушка пошла на убийство одноклассника
4
 Просмотров: 1647
17-летняя облила себя бензином и подожгла: назвали причину
17-летняя облила себя бензином и подожгла: назвали причину Просмотров: 810
В столичном метро произошло ЧП. Движение остановили
В столичном метро произошло ЧП. Движение остановили Просмотров: 387
Женщина организовала бизнес на сексе с детьми
Женщина организовала бизнес на сексе с детьми
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
96
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
3
Футболисты сборной Украины позировали на фото с "крымнашистом" Бастой
2
Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео
1
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
Голосов: 741
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть