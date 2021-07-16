На Хмельнитчине мужчина взорвал гранату: пострадали шесть человек

Мужчина подорвал гранатой шестерых человек. Фото: ТРЕК

В городе Каменец-Подольский произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты, сообщает пресс-служба.

В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Согласно предварительным данным, во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

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