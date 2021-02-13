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суббота, 13 февраля 2021 20:43

На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

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На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
Произошла остановка реакторной установки действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности. Фото: Facebook

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС остановился во время испытаний при проведении планового ремонта.

Остановка произошла из-за обесточивания собственных нужд энергоблока. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.

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"При переводе питания собственных нужд с рабочего на резервный, отключился резервный трансформатор собственных нужд", - говорится в сообщении.

Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Устанавливаются причины обесточивания собственных нужд энергоблока.

По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС: ниже шкалы - не существенно для безопасности.

Южноукраинские гвардейцы предотвратили несанкционированный пролета БПЛА и ведению видеосъемки над атомной электростанцией в Николаевской области.

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