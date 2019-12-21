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суббота, 21 декабря 2019 13:56

На харьковском рынке рейдеры устроили два поджога

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На харьковском рынке рейдеры устроили два поджога
Администрация рынка призвала Харьковский городской совет вернуться в правовое русло. Фото: kh.depo.ua

Профсоюзные организации и администрация харьковского рынка "Барабашово" обвинили городские власти в "ненасытности и нечистоплотности" в их действиях в конфликте между мэрией и рынком. Об этом идет речь в открытом письме, опубликованном в Facebook администрации "Барабашово", сообщает издание Gordonua.

"Обоснованное возмущение предпринимателей торгового центра по решениям о строительстве дороги через "Барабашово", массовый отказ бизнеса пополнить ряды очередного убыточного КП "Сучасне місто", стремление администрации торгового центра сохранить десятки тысяч рабочих мест стали причиной последовательных противоправных действий от злоумышленников. В ход идут поджоги, клевета в коммунальных СМИ, манипулирование документами, организация массовых беспорядков", – сказано в обращении.

В администрации сообщили, что за последние несколько дней были организованы две попытки поджога.

"Так, у одного из предпринимателей, который понял, что так называемые "инициативные группы" его обманывали, призывая не платить за аренду, и, несмотря на их "убедительные просьбы", все же заключил договор аренды с законной администрацией торгового центра и погасил все задолженности перед арендодателем, произошло возгорание электрощитка на торговом объекте. Преступники просчитались: щиток был давно обесточен, а следы от горючей смеси, которой он был облит, остались видны даже после огня. Силами сотрудников "Барабашово" возгорание было сразу же выявлено и ликвидировано, – заявило руководство торгового центра. – Ночью 20 декабря был организован поджог административного здания ТЦ "Барабашово" и приемной народного депутата Украины Александра Фельдмана. Опять неудачно – сервисные службы, как всегда, смогли вовремя выявить и ликвидировать возгорание".

Авторы обращения считают, что эти совпадения неслучайны и "заставляют задуматься".

Администрация рынка призвала Харьковский городской совет вернуться в правовое русло.

Харьковский горсовет запланировал построить дорогу через рынок, предприниматели выходили с протестом против этого плана под стены мэрии в октябре и в декабре.

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Дата
21
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