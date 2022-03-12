На Харьковщине подбили колонну врага: противники спасались бегством

Пограничники с бойцами Вооруженных сил Украины остановили вражескую колонну в Харьковской области.

Об этом сообщает страница Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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"Противотанковый расчет пограничников обнаружил движение вражеской колонны в один населенный пункт в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить попадания вражеских сил в деревню, украинские военнослужащие метким выстрелом уничтожили бронированный автомобиль "Тигр", который шел в голове колонны.

"В ответ рашисты начали накрывать огнем позицию пограничников. Но сразу включились наши собратья из Вооруженных сил Украины, заставившие противника бежать", - добавляется.

Кроме подбитого "Тигра", враг имеет потери в самоходной артиллерии. Украинские защитники из боя вышли без потерь.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.