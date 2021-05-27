На границе в грузовике из Украины нашли почти 3 тыс. пистолетов

Оружие спрятали среди мебели. Фото: pixabay.com

Румынские пограничники задержали на границе с Украиной грузовик с мебелью, в котором перевозили 2850 единиц контрафактного оружия и боеприпасов.

Пограничная полиция в Исакчи нашла 143 ящика с оружием, заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, сообщает Hotnews. В них находились новые пистолеты с патронами. Автомобилем управлял гражданин Украины.

"Это рекордное изъятие контрабандного оружия", - говорится в сообщении.

Паромная переправа через Дунай "Орловка - Исакча" на границе с Румынией работает с августа прошлого года. Она обеспечивает прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Переправа сооружена в самом узком месте Дуная. Ширина реки здесь не превышает 900 м.

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