Огромный тайник оружия обнаружили в центре Киева

Правоохранители устанавливают лиц, обустроивших схрон. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, относящихся к объектам критической инфраструктуры", - уточнили в ведомстве.

В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.

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Из тайника правоохранители изъяли:

- автомат АКМ-74;

- почти 1 кг пластида;

- 320 патронов калибра 5,45x39 мм;

- противотанковый гранатомет РПГ-22;

- пять снаряженных магазинов к автомату;

- шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

- четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг.

В Харькове СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного боевика так называемой ЛНР. Среди оружия реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 производства РФ.