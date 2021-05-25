Огромный тайник оружия обнаружили в центре Киева

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, относящихся к объектам критической инфраструктуры", - уточнили в ведомстве.
В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.
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Из тайника правоохранители изъяли:
- автомат АКМ-74;
- почти 1 кг пластида;
- 320 патронов калибра 5,45x39 мм;
- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- пять снаряженных магазинов к автомату;
- шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг.
В Харькове СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного боевика так называемой ЛНР. Среди оружия реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 производства РФ.
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