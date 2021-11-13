На границе с Беларусью погиб польский солдат

 
Ексклюзивы
1/5
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
Просмотров: 1206
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1467
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 1962
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1845
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 378
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3546
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1287
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1143
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 747
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 558
Фото
Все фото
7
5
5
6
4
В Одесской области авто полиции столкнулось с Mitsubishi. Среди пострадавших дети
В Одесской области авто полиции столкнулось с Mitsubishi. Среди пострадавших дети
Полиция задержала банду воров-&quot;медвежатников&quot;
Полиция задержала банду воров-"медвежатников"
Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию
Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Подпольный табачный цех &quot;накрыли&quot; под Львовом
Подпольный табачный цех "накрыли" под Львовом
Видео
Все видео
Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС
Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Притворялся пассажиром: пьяный маршрутщик прятался от полиции на заднем сиденье
Притворялся пассажиром: пьяный маршрутщик прятался от полиции на заднем сиденье
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 612
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 5364
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2142
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9549
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1170
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 243
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
суббота, 13 ноября 2021 23:29

На границе с Беларусью погиб польский солдат

  Комментировать
На границе с Беларусью погиб польский солдат
Подробности трагедии пока неизвестны. Фото: Reuters

В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Подробности трагедии неизвестны.

Об этом пишет местное издание PAP.

Военный служил в резерве и не выполнял задач рядом с польско-белорусской границей. Его отправили на службу около недели назад и с того момента он ни разу не контактировал с мигрантами.

Подробности трагедии пока неизвестны, однако отмечается, что военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения, к которому третьи лица не имеют отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу

В связи с обострением ситуации с мигрантами Еврокомиссия предложила заложить в бюджете ЕС на 2022 год €25 млн на охрану границы с Республикой Беларусь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На границе с Беларусью погиб польский солдат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник

Математик написал легендарную сказку

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 36236
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
5
 1 Просмотров: 33364
&quot;Такого не было даже при Яныке&quot; - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской 11 Просмотров: 9891
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 7930
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
 Просмотров: 6066
Происшествия
В Одесской области авто полиции столкнулось с Mitsubishi. Среди пострадавших дети
В Одесской области авто полиции столкнулось с Mitsubishi. Среди пострадавших дети
7
 Просмотров: 360
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей Просмотров: 3429
Укрэксимбанк все-таки уволил нападавших на журналистов "Схем", которых встречали апплодисментами сотрудники
Укрэксимбанк все-таки уволил нападавших на журналистов "Схем", которых встречали апплодисментами сотрудники Просмотров: 792
Умер от ножевых ранений: в оккупированной Макеевке убили пленного
Умер от ножевых ранений: в оккупированной Макеевке убили пленного Просмотров: 4617
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
 Просмотров: 1845
Больше всего комментируют
11
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
8
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
3
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 1896
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть