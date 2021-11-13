На границе с Беларусью погиб польский солдат

Подробности трагедии пока неизвестны. Фото: Reuters

В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Подробности трагедии неизвестны.

Об этом пишет местное издание PAP.

Военный служил в резерве и не выполнял задач рядом с польско-белорусской границей. Его отправили на службу около недели назад и с того момента он ни разу не контактировал с мигрантами.

Подробности трагедии пока неизвестны, однако отмечается, что военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения, к которому третьи лица не имеют отношения.

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В связи с обострением ситуации с мигрантами Еврокомиссия предложила заложить в бюджете ЕС на 2022 год €25 млн на охрану границы с Республикой Беларусь.