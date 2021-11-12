Еврокомиссия выделит €25 млн на охрану границы с Беларусью

На польско-белорусской границе ситуация остается напряженной. Фото: Reuters

В связи с обострением ситуации с мигрантами Еврокомиссия предложила заложить в бюджете ЕС на 2022 год €25 млн на охрану границы с Республикой Беларусь.

Об этом сообщает польский информационный канал Polsat.

Тысячи мигрантов, ввезенных белорусским режимом, остаются в приграничных районах с намерением попасть в Польшу, а значит, и на территорию ЕС. Европейский Союз обвиняет Беларусь в том, что она намеренно привозит людей в Восточную Европу по туристическим визам, а затем переправляет их на Запад.

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В Брюсселе продолжаются обсуждения о введении дальнейших санкций в отношении Беларуси.

Министры обороны стран Балтии в совместном заявлении отметили, что Беларусь "серьезно угрожает европейской безопасности". Они обвинили Минск в умышленной "эскалации гибридной атаки" с использованием мигрантов для ответных действий против ЕС за введение санкций против режима Александра Лукашенко.