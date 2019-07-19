На гонках произошло ДТП: 17 пострадавших

ДТП на гонках в Англии. ФОТО: SPUTNIK

17 человек пострадали в результате ДТП во время уличных гонок в британском городе Стивенидж.

"Транспортные средства столкнулись в четверг вечером. В результате два человека получили сильные ранения, еще 15-легче", - сообщает BBC.

Это мероприятие проводят 17 лет подряд, чтобы собрать деньги на благотворительность.

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"Традиционно на этом мероприятии не проходят гонки, но на этот раз двое автомобилистов неожиданно решили устроить гонку", - рассказывают организаторы.

В Турции в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 16 человек. Среди погибших есть женщины и дети.