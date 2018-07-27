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пятница, 27 июля 2018 20:09

На Филарета пытались совершить покушение

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На Филарета пытались совершить покушение
Патриарха Филарета хотели совершить покушение, сообщают в УПЦ КП. Фото: УНІАН

Один из епископов пытался совершить покушение на патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Об этом говорится в журнале заседания синода от 27 июля.

В УПЦ КП сообщили, что заштатный епископ Севастьян (Возняк) "пришел к преступному умыслу - покушения на убийство предстоятеля церкви".

Инцидент произошел 25 мая.

Вместе с сыном епископ пришел вечером в неприемное время и в гражданской одежде к Филарету в его резиденцию. Он же ужинал.

Экономка патриархии услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию.

Севастиана задержали. 20 июля ему выбирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

Синод пришел к выводу, что если бы под действие слезоточивого газа попал Филарет, то, учитывая его возраст, это могло привести к тяжелым последствиям, "вплоть до смерти".

Севастьян (в миру Михаил Возняк) был епископом Черниговским и Нежинским, но его освободили от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе.

"Уволив преосвященного епископа Севастиана (Возняка), Священный Синод надеялся, что как монах и священнослужитель он одумается, покается и перестанет нарушения монашеских обетов. Вместо этого за десять лет указанный заштатный епископ настолько склонен к греху, что пришел к преступному умыслу - покушению на убийство предстоятеля церкви", - сообщается в журнале.

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Украина готовится к получению томоса об автокефалии православной церкви. Патриарх Филарет является одним из сторонников этого процесса.

"Сейчас Москва начала яростную борьбу против того, чтобы Украина получила Томос", - сказал Филарет в интервью журналу "Країна".

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Дата
27
июля

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