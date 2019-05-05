На Эльбрусе погиб украинский альпинист - МЧС России

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Мужчина потерял сознание и умер во время восхождения на гору Эльбрус. Российские спасатели эвакуируют тело.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

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"В 11:28 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте 3500 м над уровнем моря, человек, 1985 года рождения, во время восхождения потерял сознание", - говорится в сообщении .

Для эвакуации альпиниста выдвинулись 14 спасателей МЧС России.

34-летнего киевлянина спасатели искали более двух суток. В Киеве работал профессиональным тренером, также он президент Украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.