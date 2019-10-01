На двух свадьбах в одной области произошли массовые отравления

В Черновицкой обл. отравились люди. Фото: полиция

46 взрослых и 10 детей отравились на свадьбах в Путильском и Сторожинецком районах Черновицкой обл.

В Путильское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 3.00 в районную больницу попали 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленного происхождения. По состоянию на 15.30 количество заболевших составило 50 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 5 до 15 лет. 30 сентября все пострадавшие были на свадьбе в одном из ресторанов в с. Путила, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой обл.

В Сторожинецкий отдел полиции поступило сообщение, что в местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок. Пострадавшие 29 сентября был на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

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"Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в полиции.

Правоохранители собрали объяснения у врачей и потерпевших. По обоим фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В г. Березное Ровенской обл. произошло массовое отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями.