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воскресенье, 20 октября 2019 18:19

На Дунае задержали катер с иностранцами
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Иностранцы заехали в украинскую часть реки
Фото: Полиция
Иностранцы заехали в украинскую часть реки
Иностранцы заехали в украинскую часть реки
Иностранцы заехали в украинскую часть реки

Украинские пограничники задержали на Дунае румынский катер с гражданами стран ЕС на борту.

Они нарушили госграницу, сообщает "Цензор.нет".

Пограничный наряд нес службу на мобильном посту у села Старая Некрасовка Измаильского района. Военные заметили, как румынский гражданский катер обогнул остров Татару и зашел в украинскую часть реки. Пограничники догнали плавсредство.

Нарушителями оказались граждане Румынии и Италии. Они объяснили, что хотели порыбачить и, сориентировавшись, зашли в украинские воды. Но их катер оборудован спутниковым навигатором.

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В отношении нарушителей границы составлен административный протокол. Катер изъят до решения суда.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранцев пограничниками на Сумщине.

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