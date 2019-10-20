На Дунае задержали катер с иностранцами

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Украинские пограничники задержали на Дунае румынский катер с гражданами стран ЕС на борту.

Они нарушили госграницу, сообщает "Цензор.нет".

Пограничный наряд нес службу на мобильном посту у села Старая Некрасовка Измаильского района. Военные заметили, как румынский гражданский катер обогнул остров Татару и зашел в украинскую часть реки. Пограничники догнали плавсредство.

Нарушителями оказались граждане Румынии и Италии. Они объяснили, что хотели порыбачить и, сориентировавшись, зашли в украинские воды. Но их катер оборудован спутниковым навигатором.

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В отношении нарушителей границы составлен административный протокол. Катер изъят до решения суда.

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