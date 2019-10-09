На дороге нашли убитым мужчину

На Херсонщине между селами нашли убитым мужчину. Фото - zaxid.net

Между селами Посад-Покровское и Мирное Белозерского района Херсонской области нашли труп мужчины. Имел признаки насильственной смерти.

Личность убитого установлена. Им оказался 24-летний житель села Посад-Покровское, сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

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У умершего сломанный нос и синяки на лице. Окончательную причину смерти установят эксперты.

Следователи открыли уголовное производство.

В Черкасской области посреди дороги нашли труп женщины. На теле - многочисленные ушибы, переломы костей черепа и колото-резаные раны.