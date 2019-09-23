На Донбассе в результате аварии пострадали 10 человек

Авария произошла из-за водителя, который не уступил дорогу на перекрестке. Фото: Нацполиция

В селе Андреевка Донецкой области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Авария произошла из-за 53-летнего водителя ГАЗ-2410, который не уступил дорогу на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Авария произошла вчера, 22 сентября, в 9:20 в селе Андреевка Великоновоселковского района. Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-2410 на нерегулируемом перекрестке не предоставил дорогу автомобилю Opel Vivaro, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

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Шестерых пострадавших доставили в больницу. Предварительная квалификация события - статья о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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