На Донбассе пассажирский автобус попал в аварию, много пострадавших и погибших

На территории так называемой ДНР рейсовый автобус попал в аварию. Фото: InsideDonetsk

Под Новоазовском на территории так называемой ДНР перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие.

А аварию попал рейсовый автобус Горловка - Севастополь. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По данным "спасателей" так называемой ДНР, в результате аварии два человека погибли, еще 22 пострадали. Среди пострадавших - трое детей.

Всего в автобусе находились 29 человек.

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На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Авария произошла возле села Болгарки.