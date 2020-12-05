На Донбассе нашли тайник с оружием

На окраине поселка Польное в Донецкой области правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами.
Пиротехническая группа ГСЧС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы, передает Государственная пограничная служба.
В Национальную полицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детском лагере нашли огромный арсенал оружия
Устанавливают причастных к уголовному преступлению лиц.
На Печерске, в здании президиума Национальной академии аграрных наук обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки
Комментарии