На Донбассе нашли тайник с оружием

Фото: ГПСУ

На окраине поселка Польное в Донецкой области правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами.

Пиротехническая группа ГСЧС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы, передает Государственная пограничная служба.

В Национальную полицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

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Устанавливают причастных к уголовному преступлению лиц.

На Печерске, в здании президиума Национальной академии аграрных наук обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки