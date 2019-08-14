На Днепре произошла смертельная авария: подробности

Авария произошла из-за пьяного водителя моторной лодки. Фото: Униан

В Киеве на Днепре столкнулись моторная лодка и яхта, есть погибший.

Авария произошла из-за водителя лодки, который нарушил правила движения. Кроме того, мужчина был пьян. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Осуществляя движение по реке Днепр между мостом "Метро" и мостом "Патона", владелец лодки совершил на большой скорости опасный маневр в сторону яхты, которая двигалась по левому борту, вследствии чего произошло столкновение двух лодок", - говорится в сообщении.

В результате удара пассажир моторной лодки получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался.

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После совершенного владелец моторной лодки пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по признакам совершения преступлений, ему грозит 8 лет лишения свободы.

В Подольском районе Киева на речном вокзале нашли тело мужчины. Труп находился в воде под причалом.