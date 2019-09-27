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пятница, 27 сентября 2019 01:45

На детской площадке тяжело травмировался мальчик

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На детской площадке тяжело травмировался мальчик
Ребенок травмировался после падения на детской площадке.

В городе Украинка Киевской области на детской площадке травмировался ребенок. Травмы тяжелые.

"Мальчик сейчас находится в больнице и весь город, затаив дыхание, ждет хороших новостей о его состоянии", - сообщил Украинский городской совет.

Из-за ЧП проверяют все детские площадки по городу. Те конструкции, которым больше восьми лет, обещают заменить или отремонтировать.

Ведутся переговоры с киевской фирмой о дополнении площадок города защитными деталями. Они, возможно, были предусмотрены в проектах, но не были установлены исполнителем с самого начала.

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На некоторых площадках уже установили защитные детали.

Напомним, в Кременчуге на детской площадке на семью упало дерево. В результате происшествия женщину госпитализировали в нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой, ее мужа после оказания медпомощи отпустили домой. Ребенок с ссадинами был доставлен на обследование в больницу.

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