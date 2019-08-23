На детской площадке нашли зеленый труп мужчины

23 августа на детской площадке в Днепре нашли труп мужчины с облитой зеленкой головой.
Возле него стояла бутылка с недопитым пивом, пишет Информатор.
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Труп сидящего мужчины нашла дворница по улице Бажова, 26. Ориентировочное время смерти - 5:30.
Жена умершего говорит, что он пил еще из вечера. Причину смерти и обстоятельства дела устанавливают следователи.
В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний мужчина. Работал дворником.
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