На детской площадке нашли зеленый труп мужчины

В Днепре нашли труп с головой, облитой Зеленьках. Фото: kordon

23 августа на детской площадке в Днепре нашли труп мужчины с облитой зеленкой головой.

Возле него стояла бутылка с недопитым пивом, пишет Информатор.

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Труп сидящего мужчины нашла дворница по улице Бажова, 26. Ориентировочное время смерти - 5:30.

Жена умершего говорит, что он пил еще из вечера. Причину смерти и обстоятельства дела устанавливают следователи.

В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний мужчина. Работал дворником.