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четверг, 25 марта 2021 20:44

На даче Медведчука прошли обыски
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На даче Медведчука в Закарпатской области прошли обыски
Фото: Telegram / Виталий Глагола
На даче Медведчука в Закарпатской области прошли обыски
На даче Медведчука в Закарпатской области прошли обыски
На даче Медведчука в Закарпатской области прошли обыски
На даче Медведчука в Закарпатской области прошли обыски

СБУ, ДСР и полиция провели обыски на даче "Медвежья дубрава" подсанкционного политика Виктора Медведчука на Закарпатье в селе Ждениево Мукачевского района.

Журналист Виталий Глагола в Telegram опубликовал фото, которые получил из источников в правоохранительных органах.

Обыски связаны с нарушениями закона со стороны жены Медведчука. Компания Оксаны Марченко "Инвестиционная компания "Терраинвест" через другую ее компании незаконно получила в частную собственность участок земли в Закарпатской области. Ей помогли чиновники районной госадминистрации. В них также проводят обыски.

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"На присвоенной земли жена Медведчука уже успела построить целый спортивно-жилой оздоровительный комплекс для своей семьи", - говорят источники среди правоохранителей.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука, которые ввел в действие указом президент Владимир Зеленский. Причиной санкций является финансирование терроризма.

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Дата
25
марта

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