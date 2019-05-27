На берегу моря нашли без вести пропавшего мужчину

На побережье Азовского моря нашли тело 28-летнего мужчины. Фото - kirillovka.ks.ua

На острове Бирючий на побережье Азовского моря нашли тело 28-летнего мужчины.

Погибший - житель Геническа, которого с 22 апреля разыскивали правоохранители Херсонской области как без вести пропавшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего киевлянина нашли мертвым (18+)

Труп обнаружил местный житель. На место выезжала следственно-оперативная группа. Для установления причин смерти труп направлен в морг. Проводится проверка.

В Мерефе на Харьковщине в заброшенном доме нашли убитым 37-летнего без вести пропавшего мужчину. Умерший был завернут в одеяло. На теле эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения.