На базе отдыха погиб 6-летний мальчик: назвали предварительную причину

В Одесской области 6-летний мальчик умер от удара током на базе отдыха. Фото - UA: Ровно

6-летний мальчик погиб на одной из баз отдыха в Килийском районе Одесской области.

Предварительно, ребенка убило электрическим током, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Семья с ребенком из соседней страны приехала на отдых. На базе они сняли домик. Мальчик играл на улице. И когда в очередной раз родители вышли присмотреть за сыном, то обнаружили его без сознания. По дороге в больницу мальчик умер, несмотря на попытки медиков его реанимировать", - сказано в сообщении.

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Тело ребенка направили на проведение судмедэкспертизы. Предварительной причиной происшествия специалисты называют поражения электротоком от сети базы, которая проложена в металлических трубах.

В селе Деловое на Закарпатье от тока погиб 7-летний мальчик. Неподалеку лесополосы он случайно наступил на электропровод, который оборвался после недавнего урагана.