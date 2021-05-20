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четверг, 20 мая 2021 19:30

На банде, которая пытала женщину утюгом, ряд преступлений: подробности и видео задержания
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Полицейские задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей
Фото: npu.gov.ua
Полицейские задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей
Полицейские задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей
Полицейские задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей
Полицейские задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей

На банде, которая пытала в Харькове женщину утюгом, еще ряд преступлений.

С огнестрельным и холодным оружием они осуществляли жестокие нападения и на здания и на офисные помещения. Требуя деньги и ценности, связывали и пытали потерпевших, в частности утюгом. Предварительно общая сумма ущерба составляет более $ 200 тыс. Группа с четким распределением ролей каждого участника действовала на протяжении длительного времени. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Эта группа совершила ряд жестоких преступлений на территории государства, работала достаточно жестко и агрессивно. Во время преступлений вели себя достаточно вызывающе, устраивали погромы, пытали людей, в том числе раскаленным утюгом, перед этим привязывая скотчем к стулу", - сообщил Игорь Клименко.

Ранее судимые за совершение аналогичных преступлений на территории Украины злоумышленники имели специальную физическую подготовку, тщательно готовились и планировали каждое преступление.

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"Группа достаточно тщательно готовила свои преступления и затем совершала их по утвержденному сценарию. Более десяти автомобилей, которые использовались во время совершения этих преступлений, после разбоя сжигались. Как и все вещественные доказательства, которые затем могли каким-то образом вывести на эту группировку", - сказал Клименко.

Члены группировки изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали обычно в вечернее или ночное время. Известно о причастности группы к совершению нескольких разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Точная сумма ущерба устанавливается.

Полицейские проверяют причастность этой группы к совершению других преступлений. Продолжаются следственные действия. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На трассе Киев - Житомир вблизи столицы 20 мая задержали трех мужчин, которые в Харькове пытали утюгом и ограбили 56-летнюю женщину. Они ворвались в ее дом на ул. Академика Погорелова ночью 19 мая. Добычей преступников стали €600 тыс., $50 тыс., а также изделия из золота, наручные часы. Налетчиками оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний жители Львова.

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