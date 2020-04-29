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среда, 29 апреля 2020 15:34

На Бали при загадочных обстоятельствах погибли мужчина и женщина из Украины

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На Бали при загадочных обстоятельствах погибли мужчина и женщина из Украины
На Бали нашли мертвыми двух граждан Украины. Причина смерти устанавливается. Фото: coconuts.co

28 апреля на Бали нашли мертвыми двух граждан Украины. Причина смерти устанавливается. Проводятся анализы на выявление коронавирусной инфекции.

Тела мужчины и женщины были найдены в их апартаментах в районе Кедонганан Бадунг. Вероятно, ими были 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Менчинская. Местные не исключают возможности убийства во время ограбления, сообщает тамошнее издание Coconut.

Полицию вызвали соседи, заметившие, что пара уже сутки не выходит из квартиры. Внутри полицейские обнаружили тела без следов насилия. Для предостережения перед эвакуацией усопших окропили дезинфицирующими средствами и увезли по протоколу Covid-19 в больницу Санглах.

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Из-за трагедии другие украинские туристы находятся в шоковом состоянии, рассказал Родион Марионда, застрявший на Бали, пишет OBOZREVATEL.

"Об этом посольство узнало первым, но нам не сообщили. Это произошло вечером, мы узнали обо всем из местных новостей. Сначала в СМИ писали, что они умерли из-за алкоголя, но после стали говорить, что из-за Covid-19. А местные украинцы просто в шоке. Мы звонили в посольство, мол, почему нам не сообщили, но они не хотят нам говорить. Но информацию они знают", - рассказал Родион.

Также он добавил, что местные говорят о вероятности преднамеренного убийства украинцев.

"Еще говорят о возможности ограбления. Многих заключенных в Индонезии отпустили из тюрьмы, поэтому и происходят такие случаи. Местные косо смотрят на нас. Здесь из иностранцев только украинцы", - поделился он.

Также Родион отметил, что совсем недавно уже случались нападения на граждан Украины - одну женщину избили и ограбили, а у другой палкой ударили ребенка.

В Италии нашли мертвым 23-летнего украинца. Тело обнаружили в гостиничном номере Villa delle rose в Олегии, за несколько километров от аэропорта Милана "Мальпенса".

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Дата
29
апреля

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