На 3-летнего мальчика напал насильник

В Одессе мужчина пытался изнасиловать 3-летнего соседского мальчика. Фото: usionline.com

В Одессе 3-летнего мальчика пытался изнасиловать сосед.

Проник в квартиру, пока матери не было дома, пишет местное издание УСИ со ссылкой на источники в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина среди белого дня изнасиловал 12-летнюю девочку

"Местом преступления оказалась квартира в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе Одессы", - сказано в сообщении.

На месте работают следователи. Выясняют обстоятельства происшествия. Если подозрения подтвердятся - мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

В селе Переселение Обуховского района Киевской области мужчина совершил развратные действия в отношении 5-летней племянницы. 30-летний педофил имеет инвалидность второй группы. О его преступных действиях рассказала 25-летняя сестра потерпевшей.