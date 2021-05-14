На 3-летнего мальчика напал насильник

В Одессе 3-летнего мальчика пытался изнасиловать сосед.
Проник в квартиру, пока матери не было дома, пишет местное издание УСИ со ссылкой на источники в полиции.
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"Местом преступления оказалась квартира в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе Одессы", - сказано в сообщении.
На месте работают следователи. Выясняют обстоятельства происшествия. Если подозрения подтвердятся - мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
В селе Переселение Обуховского района Киевской области мужчина совершил развратные действия в отношении 5-летней племянницы. 30-летний педофил имеет инвалидность второй группы. О его преступных действиях рассказала 25-летняя сестра потерпевшей.
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