На 3-летнего мальчика напал насильник

 
Ексклюзивы
1/5
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
1 Просмотров: 306
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 333
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 945
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 720
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 576
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 747
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 522
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 2196
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
Просмотров: 216
Фото
Все фото
4
3
3
5
3
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Водитель-иностранец с рекордным количеством алкоголя в крови протаранил историческое здание
Водитель-иностранец с рекордным количеством алкоголя в крови протаранил историческое здание
Мужчина нарисовал свою разметку на отремонтированной трассе
Мужчина нарисовал свою разметку на отремонтированной трассе
Пропавшего бизнесмена нашли мертвым
Пропавшего бизнесмена нашли мертвым
Душили ремнем от сумки и били: на таксиста напали пассажиры
Душили ремнем от сумки и били: на таксиста напали пассажиры
Видео
Все видео
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Стрелок, который разнес из гранатомета BMW X5, попал на видео
Стрелок, который разнес из гранатомета BMW X5, попал на видео
Женщина с зонтиком устроила ДТП: момент попал на видео
Женщина с зонтиком устроила ДТП: момент попал на видео
Интервью
1/5
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
1 Просмотров: 306
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 441
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 693
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1746
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 819
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
1 Просмотров: 279
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
пятница, 14 мая 2021 12:29

На 3-летнего мальчика напал насильник

  Комментировать
На 3-летнего мальчика напал насильник
В Одессе мужчина пытался изнасиловать 3-летнего соседского мальчика. Фото: usionline.com

В Одессе 3-летнего мальчика пытался изнасиловать сосед.

Проник в квартиру, пока матери не было дома, пишет местное издание УСИ со ссылкой на источники в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина среди белого дня изнасиловал 12-летнюю девочку

"Местом преступления оказалась квартира в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе Одессы", - сказано в сообщении.

На месте работают следователи. Выясняют обстоятельства происшествия. Если подозрения подтвердятся - мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

В селе Переселение Обуховского района Киевской области мужчина совершил развратные действия в отношении 5-летней племянницы. 30-летний педофил имеет инвалидность второй группы. О его преступных действиях рассказала 25-летняя сестра потерпевшей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На 3-летнего мальчика напал насильник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8262
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 6147
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 4536
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4518
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 4059
Происшествия
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
4
 Просмотров: 459
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
 1 Просмотров: 306
Не успели доехать: женщина родила в "скорой" на обочине трассы
Не успели доехать: женщина родила в "скорой" на обочине трассы Просмотров: 81
"Виновных не найдут": полицейский убедил потерпевшего не писать заявление - теперь его будут судить
"Виновных не найдут": полицейский убедил потерпевшего не писать заявление - теперь его будут судить Просмотров: 198
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
1
Память Героя Небесной сотни чествуют конкурсом етноблогеров
Голосов: 447
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть