Мыло привязанное к мобилке. Как в столице "заминировали" Апелляционный суд

В "заминированном" Апелляционном суде в Киеве на улице Соломенской нашли муляж бомбы - привязанное мыло к телефону.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что сообщение об опасном предмете в помещении судебного учреждения столичные полицейские получили сегодня, 10 мая.

В результате обследования суда и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, состоявший из куска мыла и привязанного к нему мобильного телефона. Во время проверки из помещения эвакуировали около 150 работников суда и 50 посетителей. На данный момент учреждение работает в привычном режиме.

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Напомним, в Херсоне для проверки сообщения о минировании здания торгового центра были эвакуированы около 2 тыс. человек.

Менее чем месяц назад в городе уже "минировали" ТЦ. Тогда были эвакуированы 700 посетителей и сотрудников.