Мятеж в одесской колонии произошел во время этапирования

Мятеж в Южной исправительной колонии №51 произошел во время этапирования осужденных. Фото - od.npu.gov.ua

Мятеж в Южной исправительной колонии №51 произошел во время этапирования осужденных.

7 сотрудников колонии получили травмы во время нападения. Также осужденные подожгли пожарный автомобиль, дежурную часть и библиотеку учреждения, сообщается на странице Администрации Государственной уголовно-исполнительная службы в Facebook.

"Во время проведения этапирования из Южной исправительной колонии №51 в другие учреждения 6 осужденных во главе с так называемым "смотрящим", другие осужденные проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации. Напали и нанесли 7 работникам учреждения телесные повреждения разной степени тяжести, подожгли пожарный автомобиль, дежурную часть и библиотеку учреждения", - сказано в сообщении.

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По вопросам оказания медицинской помощи к администрации осужденные не обращались.

Информация о групповом побеге осужденных из учреждения не соответствует действительности. Администрацией учреждения проводятся соответствующие режимные меры для стабилизации правопорядка.

27 мая в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.